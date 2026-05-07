Altın Çekül’den, Saint-Gobain Türkiye’nin 'Sürdürülebilir ve Hafif İnşaat Çözümleri' iletişim stratejisine özel takdir ödülü

Saint-Gobain Türkiye, yapı sektörünün en saygın platformları arasında gösterilen Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nde önemli bir başarıya imza attı.

1991 yılından bu yana Yapı Kataloğu tarafından düzenlenen ve sektörün yenilikçi ürünlerini, mimari projelerini ve iletişim çalışmalarını ödüllendiren organizasyonda Saint-Gobain Türkiye, “Sürdürülebilir ve Hafif İnşaat Çözümleri” iletişim stratejisiyle “Altın Çekül Yapı Kataloğu Özel Takdir Ödülü’ne layık görüldü.

MİMARLARLA KURULAN GÜÇLÜ DİYALOG ÖDÜLLE TAÇLANDI

“Her yapı mimari çizimle başlar” yaklaşımından hareketle şekillendirilen strateji kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’de mimarlara yönelik fiziksel etkinlikler düzenlenirken; dijital platformlarda gerçekleştirilen etkinlik serileriyle binlerce sektör profesyoneline ulaşıldı. Saint-Gobain’in hayata geçirdiği strateji kapsamında; mimarlara özel blog içerikleri, video serileri, ofis buluşmaları, sektörel sponsorluk iş birlikleri ve lider iletişimi çalışmaları da eş zamanlı olarak kurgulanarak uygulamaya alındı.

Stratejinin önemli ayaklarından biri olan “Sürdürülebilir ve Hafif Yapı Sohbetleri” video serisi, YouTube’da yüz binlerce izlenmeye ulaşırken sosyal medya platformlarında da güçlü bir etkileşim performansı sergiledi. Saint-Gobain Türkiye, bu iletişim yaklaşımıyla yalnızca ürün ve çözüm sunan bir marka olmanın ötesine geçerek; sektör paydaşlarıyla birlikte dönüşümü şekillendiren, bilgi paylaşımını teşvik eden, ilham veren ve sürdürülebilir yapılaşma konusunda öncü bir ekosistem oluşturdu.

Öner: Ödül sektör ile kurduğumuz bağın bir tezahürü

Saint-Gobain Türkiye Kurumsal İletişim Yöneticisi Ceyda Öner, kazanılan ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bu ödül, yalnızca başarılı bir iletişim çalışmasının değil; sürdürülebilir yapılaşmanın geleceğine duyduğumuz inancın ve sektörle kurduğumuz güçlü diyaloğun da önemli bir göstergesidir. Saint-Gobain olarak sürdürülebilirlik, inovasyon ve bilgi paylaşımını işimizin merkezine koyuyoruz.

Mimarlardan genç profesyonellere kadar geniş bir paydaş kitlesiyle birlikte düşünmeyi, birlikte üretmeyi ve yapı sektörünün dönüşümüne katkı sağlamayı çok değerli buluyoruz. Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu gibi sektörün en prestijli platformlarından birinde bu yaklaşımımızın takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAŞMA VİZYONUNU İLETİŞİMİN MERKEZİNE TAŞIDI

Saint-Gobain Türkiye’nin ödüle layık görülen iletişim stratejisi; yapı sektöründe geleneksel ürün odaklı iletişim anlayışından ayrışarak, uzun vadeli algı dönüşümünü merkeze alan yaklaşımıyla öne çıktı. Bu yaklaşım, daha uzun ömürlü, yüksek konfor sunan ve yaşam döngüsü boyunca çevreye minimum etki eden, düşük karbon salımıyla öne çıkan sürdürülebilir yapıların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’de hâkim olan geleneksel yapı pratiklerinden farklı olarak, hafif ve sürdürülebilir yapı çözümlerine yönelik farkındalık yaratmayı ve bu alanda bilgi üretimini destekleyen strateji; fiziksel etkinlikler, dijital içerikler, akademik iş birlikleri, sosyal medya çalışmaları ve lider iletişimini tek bir bütüncül çatı altında bir araya getirdi. Bu sayede sektörün dönüşümüne katkı sunan yaklaşım, profesyoneller tarafından yoğun ilgi gördü.

Sürdürülebilir ve hafif yapı çözümleri alanında küresel ölçekte öncü konumda bulunan Saint-Gobain, “Making the World a Better Home” varoluş amacı doğrultusunda birçok alanda geliştirdiği projeleriyle yapı sektörünün dönüşümüne katkı sunmayı sürdürüyor.

SAINT-GOBAIN HAKKINDA

Sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde dünya lideri olan Saint-Gobain, inşaat ve endüstriyel pazarlara yönelik malzemeler ve hizmetler tasarlamakta, üretmekte ve dağıtmaktadır. Kamu ve özel binaların yenilenmesi, hafif inşaatların, inşaatların ve endüstrinin karbondan arındırılması için kesintisiz bir inovasyon süreciyle geliştirilmiş bütünleşik çözümler sunarak sürdürülebilirlik ve performans sağlar. 2025 yılında kuruluşunun 360. Yılını kutlayan Grubun tüm faaliyetleri ve taahhütleri var olma amacına "MAKING THE WORLD A BETTER HOME" hizmet etmektedir.