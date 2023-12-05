Altın Kelebek Saray’ı 'kızdırdı': Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:52

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:54

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sokak köpeklerine dikkat çeken konuşması nedeniyle ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü kazanan Ecem Erkek'i hedef aldı.

Erkek konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek.

Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”

Saral ise bu konuşmayı sosyal medya hesabından şu sözlerle hedef aldı:

“Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil. Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma. Bu konuşma, 7 Ekim’den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma. Her canlı bizim için değerlidir, önem arz etmektedir ama ne yazık ki kalbinde merhamet bulundurmayanların hayvan sevgisi yalnızca şovdan ibaret oluyor. Yazık! Size, sanatınıza ve insanlığınıza…”

Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil.



Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma.



Bu konuşma, 7 Ekim’den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin… pic.twitter.com/6CdSQyfjXS — Oktay SARAL (@oktay_saral) December 4, 2023

CEM DAVRAN DA HEDEFİNDEYDİ

Oktay Saral daha sonra da programın sunucusu Cem Davran'ı da hedefine koydu.

Saral Davran'ın "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyet’i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. O’nu saygı ve minnetle anıyoruz" sözlerini paylaşıp şunları yazdı:

"Bu alkışlayanlar şey değil mi, Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına ses çıkaramayanlar! Sırf Müslüman oldukları için hemen yanı başlarında yaşanan vahşete sessiz kalıp, ancak sonucu kendine dokunmayacak kadar duruş sahibi olanlar!"