Altın şarkılar Menteşe ve Bodrum'da söylenecek

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:20

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Altın Şarkılar konseri 16 Ağustos tarihinde başlıyor. Menteşe ve Bodrum ilçelerinde düzenlenecek olan konserlerin ilki 16 Ağustos’ta Menteşe ilçesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda, ikincisi ise Bodrum ilçesi Bodrum Limanı’nda yapılacak.

DÖRT ZURNA SANATÇISI SAHNE ALACAK

Saat 21.00’da başlayacak olan konserlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve dört zurna sanatçısı sahne alacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrasının şefliğini Erol İnal yapacak. Konserlerde zurna sanatçıları Ünal Yürük, Buğra Kutbay, Erman Çalgıcı ve Hasan Çakan alırken, Çökertme, Eklemedir Koca Konak, İzmir’in Kavakları, Harmandalı, Ah Bir Ataş Ver, Kerimoğlu, Rakkas, Arkasi Gelmez Dertlerimin, Nassam Aleyna, Leylim Ley, Ka’an azzaman ve İzmir Marşı seslendirilecek.