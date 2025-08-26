Altın varaklı ofisiyle gündeme gelen Cem Duman açıklama yaptı: 'Dosyada suçlama yok, suçlamalar mesnetsiz'

Altın varaklı odası ve arkasındaki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımla gündem olan Avukat Cem Duman 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Duman, cezaevinden yaptığı yazılı açıklamada kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. Duman, özellikle Cevheri Güven’in videolarında dile getirdiği suçlamaların tamamen iftira olduğunu savundu.

“Ümitcan Uygun’un avukatı olarak Aleyna Çakır veya Esra Hankulu dosyalarına katıldığım söyleniyor. Oysa bu doğru değil. Yalnızca ‘uyuşturucuya özendirme’ dosyasında kısa süreli avukatlık yaptım, ardından ilişkimiz kesildi. Ahmet Hakan ile vekalet ilişkim olduğu da yalandır. Kendisiyle hayatımda yalnızca üç kez görüştüm. Hodri meydan! Eğer tek bir dava açtığım ispatlanırsa tüm kazancımı Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaya hazırım.”

“ERDOĞAN FOTOĞRAFI GURUR KAYNAĞI”

Duman, ofisinde Erdoğan fotoğrafı bulunmasına dair eleştirileri de yanıtladı:

“Ofisimde Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 metrelik portresi, Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğrafları var. Neden yalnızca Erdoğan fotoğrafı hedef alınıyor? Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını ofisinde bulundurduğu için yargılanan ilk kişi olmak benim için bir gururdur.”

DİPLOMA VE ALTIN VARAKLI OFİS TARTIŞMALARI

Hakkında “sahte diploma” iddiası ortaya atıldığını belirten Duman, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden burslu mezun olduğunu vurguladı. Ofisindeki altın renkli tasarıma yönelik eleştirilere ise “Altın rengini çocukluğumdan beri severim. Kültürel kökenimle ilgilidir, gösteriş için değil” sözleriyle yanıt verdi.

“KEMALİZM KARŞITI SÖZLER İFTİRADIR”

Sosyal medyada kendisine atfedilen “Kemalizm kaybetti” sözlerini de reddeden Duman, “9 sayfalık ifademin 8 sayfası sızdırıldı. Ne ifademde ne hayatımda böyle bir söz yoktur. Bu deli saçması iftiradır” dedi.

Duman, 2020’de yanında staj yapan yeğeni ve bir çalışanının trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak bu konunun da siyasete alet edildiğini söyledi:

“Bu iki gencin kaybının acısını ailecek her gün yaşıyoruz. Buna rağmen bu konunun sulandırılmasını en kibar tabirle ayıplıyorum.”

“DOSYADA ŞİKÂYET YOK, SUÇLAMALAR MESNETSİZ”

Hakkında yürütülen soruşturmayı “mesnetsiz” olarak nitelendiren Duman, şunları kaydetti:

“15 yıla yakın süredir binlerce dosyada görev aldım. Şimdiye kadar böyle boş bir dosyayla karşılaşmadım. Hakkımda şikayet yok, diğer şüphelilerle hiçbir bağlantım yok. Buna rağmen tutukluyum. Atatürk’e, Erdoğan’a ve Bahçeli’ye hayranlık besleyen, ülkesine hizmet etmeye çalışan bir avukat olarak bu süreçten hicap duyuyorum.”