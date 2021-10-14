Altına yatırım yapanlar dikkat! Uzmanından yurttaşlara kritik uyarı
Merkez Bankası'ndan üst düzey isimlerin görevden alınmasının ardından Kapalı Çarşı'da yurttaşlar ve uzmanlar son durumu yorumladı.
Merkez Bankası'ndan 3 üst düzey görevli alınması ile birlikte, dolar son zamanların en yüksek tutarını gördü.
Türk lirasının değeri günden güne düşerken, bu düşüşü en çok hisseden yerlerden birinde, Kapalı Çarşı'da röportaj gerçekleştirdik. Piyasa uzmanları ise TL'nin gitgide daha çok düşeceğinden endişeli.
Cumhuriyet Tv altındaki gidişatı konunun uzmanlarına sordu.
İşte uzmanlardan kritik altın açıklamaları:
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