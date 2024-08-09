Altındağ'da bir barınağın çevresinde 11 ölü köpek bulundu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:37

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tepkilerle birlikte kabul edilen sokak hayvanları düzenlemesinin ardından peş peşe hayvan katliamı haberleri geliyor.

Niğde'nin ardından Altındağ'da da çok sayıda hayvanın cansız bedenine toplu mezarda ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre 11 köpek ölü halde bulundu.

Ankara'nın AKP'li Altındağ Belediyesi'nin sınırları içerisinde bulunan bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.

Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverlerce olaya ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina çevresinde ve ölmüş köpeklerin bulunduğu arazide önlem aldı.

Hayvanseverler adına açıklama yapan Veteriner Hekim Elif Türker, alanda yaptıkları incelemede 11 köpek ölüsüne rastladıklarını söyledi.

Duruma tepki gösteren Türker, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

6 GÖZALTI: BELEDİYENİN VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar’ın aralarında olduğu 6 belediye personeli gözaltına alındı.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir. Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz." denildi.