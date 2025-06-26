Kamuoyunda bir süredir AKP'ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca kimdir? Yasemin Fazlaca kaç yaşında, nereli?

YASEMİN FAZLACA KİMDİR?

Yasemin Fazlaca, 1 Ocak 1979 tarihinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Fazlaca, iş dünyasında yaklaşık 20 yıl boyunca tersanecilik sektöründe faaliyet gösterdi. Kendi tersanesini işleten ve bu alanda önemli başarılar elde eden Fazlaca, son yıllarda inşaat ve otomotiv sektörlerinde de girişimlerde bulundu. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ile Yalova Girişimci Kadınlar Derneği’nin aktif üyesi olarak kadınların iş dünyasındaki temsiliyetini güçlendirmek için çalışmalar yürüttü.

Yasemin Fazlaca, siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde adım attı. 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Altınova Belediye Başkan Adayı olarak yarıştı ancak seçimi az bir farkla kaybetti. 2023 genel seçimlerinde CHP’nin Yalova 3. sıra milletvekili adayı olan Fazlaca, bu süreçte de adından söz ettirdi. Nihayetinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Altınova Belediye Başkanı seçilerek, ilçenin uzun süredir devam eden AKP yönetimini devraldı. Altınova’nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen Fazlaca, 15 aylık görev süresi boyunca halk odaklı projelere imza attı.