'Altınyüzük' suç örgütüne operasyon: 42 şüpheli adliyede

Adana’da, 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün de bulunduğu 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:45
'Altınyüzük' suç örgütüne operasyon: 42 şüpheli adliyede
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Adana suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti suçlarına karıştığı tespit edilen 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik 29 Mayıs'ta operasyon yapıldı.

Belirlenen adreslere baskınlarda aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sorguları tamamlanan 42 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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