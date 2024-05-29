Vali Köşger Elon Musk'ı Adana'ya davet etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, TEKNOFEST 2024'ün 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da yapılacağını, Elon Musk’ın Adana’ya gelmesini beklediklerini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 18:24
Vali Köşger Elon Musk'ı Adana'ya davet etti
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Bu yıl 10’uncu TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yapılacak. TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu.

“GÜNLÜK RUTİN ASAYİŞ PROBLEMLERİ BİLE AZALMIŞ OLDU”

Adana’nın festivaller kenti olduğunu söyleyen Vali Köşger, “Katılımcı sayısının 1,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Yani Adana zaten festivaller konusunda Türkiye'de çok iyi konumda olan illerden bir tanesi. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz bütün festivallerde çok büyük bir katılım, çok büyük bir coşku oldu. Lezzet Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı ve Kültür Yolu Festivali’ni gerçekleştirdik. Bunların hepsinin çok yüksek katılım vardı. Hemşerilerimizin çok büyük coşkusu vardı. Bu kadar kalabalık ve dışarıdan da katılım olmasına rağmen Adana'nın günlük rutin asayiş problemleri bile daha azalmış oldu. Bu kadar yoğun katılımla yaptığımız festivalleri hiçbir asayişe olayı olmadan gerçekleştiriyoruz. Bunu da çok büyük başarıyla gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz” dedi.

“ELON MUSK’I BEKLİYORUZ”

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk’ın da TEKNOFEST davetlisi olarak Adana’ya gelmesini beklediklerini vurgulayan Köşger, “Selçuk Bayraktar ailesi Adana’ya gelecekler. TEKNOFEST, T3 Vakfı üst yönetimi de burada olacak. Çok büyük gösteriler var zaten bünyede. Türk Yıldızları burada olacak daha başka hava gösterileri olacak, yarışmalar olacak. Aynı zamanda Elon Musk da geçen yıl gelmeye söz vermişti. Kendisini bekliyoruz” diye konuştu.


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