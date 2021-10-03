Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı ihalesi de yandaşa gitmiş

03 Ekim 2021 Pazar, 08:57

Milyonlarca liraya inşa edilen ve boş kalan Çamlıca Camiii’ni doldurmak için yaptırılmak istenen Altunizade-Çamlıca Camiii Metro Hattı Projesi’nin ihalesinin yandaşa verildiği açığa çıktı. Metro hattı, Çamlıca Camii’ni de inşa eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip arkadaşına yaptırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü metro projelerinin dışında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da magakentin bazı noktalarında metro çalışmaları yürütülüyor. Bakanlığın yürüttüğü metro projelerinden biri olan Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı Projesi’nin ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait olan Güryapı Taahhüt Şirketi’ne yaptırılacağı öğrenildi.

4 KİLOMETRE VE 4 DURAK

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, metro hattı ihalesinin sonucu Kamu İhale Bülteni’nde açıklanmadan ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyurulmadan önce Güryapı Taahhüt Şirketi tarafından duyuruldu. Öte yandan ihaleyi aldığını açıklayan Güryapı Taahhüt Şirketi’nin daha önce bir metro projesi yapmadığı da biliniyor.

Şirketin internet sitesinden yer alan açıklamada, metro projesinin çalışmalarına başlandığı duyurularak şu ifadelere yer verildi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek olan proje Altunizade-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro ve Metrobüs Hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı’na bağlayan yaklaşık 4 kilometre uzunlukta ve üzerinde dört adet istasyon bulunan bir raylı toplu taşıma sistemidir.”

Boş kalan Çamlıca Camii'ni doldurabilmek amacıyla İBB’den alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı Projesi’nin israf yol açacağı da tartışılmıştı. Bir hatta metro yapılabilmesi için saatte en az 32 bin yolcuya ihtiyaç olduğu halde Çamlıca hattındaki yolcu sayısının pik saatte bile 3 binde kaldığı, kamu kaynaklarının boşa harcanmaması için İBB'nin bu projeyi rafa kaldırdığı ifade edilmişti.

Çamlıca Cami'ne yolcu taşıyacak raylı sistem başlangıçta Altunizade-Ferah Tepesi-Çamlıca Camii şeklinde üç duraktan oluşacak şekilde planlandı. İBB, raylı sistemin bu haliyle 192 milyon avroya mal olacağını hesapladı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı İBB'den 3 duraklı hatta Çamlıca Kulesi'nin de eklenerek revize edilmesini istedi. Böylece maliyet 250 milyon avroya yükseldi. Projede aç-kapa tekniğinin uygulanacak olması nedeniyle maliyetin yüksek olduğu belirtildi. İBB, projenin fayda-maliyet hesabını yaptırdı. Teknik çalışmalarda hattın kamu yararına değil zararına yol açacağı bilgisi verildi.