Danıştay, yandaşlara verilen metro ihalesini ikinci kez iptal etti
Danıştay, Emek-Şehir Hastanesi metro hattı ihalesini “Serbest rekabet koşullarının sağlanamadığı gerekçesiyle” ikinci kez iptal etti. İptal edilen iki ihale de AKP’li Gökçek ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Söğüt İnşaat ile sahibi 17 -25 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Taşyapı Şirketi’ne verilmişti.
Danıştay'ın iptal kararıyla tekrarlanan Bursaray Emek-Şehir Hastanesi metro hattı ihalesi, ikinci kez iptal edildi. İlk ihalede olduğu gibi ikinci ihalenin de serbest rekabet koşullarının sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.
Danıştay’ın iptal ettiği iki ihale de Söğüt-Taşyapı ortaklığına verilmişti. İş ortaklığında yer alan Söğüt İnşaat ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan AKP’li Melih Gökçek’in yakın ilişkileri olduğu bilinirken iş ortaklığındaki bir diğer şirket olan Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı ise 17 -25 Aralık operasyonunda gözaltına alınmıştı.
İKİNCİ İHALEDE FİYAT ARTTI
BirGün'den Oktay Evsen'in haberine göre, Bursaray Emek-Şehir Hastanesi metro hattının ilk ihalesi 27 Ekim 2020'de gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1 milyar 787 milyon lira maliyet öngörülen ihaleyi başka firmalara açık olmayan bir şekilde davet usulü ile yaptı ve ihale 1 milyar 607 milyon liralık teklif veren Söğüt-Taşyapı ortaklığına verildi.
Ege Gökmen İnşaat ve Günfalt İnşaat ise bu çapta bir ihalenin davet usulüyle yapılmasına itiraz ederek dava açtı. Davanın Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddi üzerine konu Danıştay’a götürüldü. Danıştay 13. Dairesi 1 milyar 600 milyon liralık hafif raylı sistem ihalesini iptal etti.
5 Mayıs 2021'deki ikinci ihale, Danıştay'ın açık kararına rağmen yine davet yöntemiyle yapıldı. Çelikler, Gülermak Kolin, Söğüt, Makyol, Taşyapı'nın girdiği ihaleyi yine Söğüt-Taşyapı ortaklığı kazandı. İkinci ihalede maliyet hesabı 2 milyar 350 milyon liraya yükselirken, ihale 1 milyar 950 milyon liraya sonuçlandı. İki ihale arasındaki 342 milyon liralık fiyat artışı ise tartışma konusu oldu.
GÖKÇEK, MİLYARLARCA LİRALIK İHALE VERDİ
Metro ihalesini alan iş ortaklığındaki iki şirketten biri olan Söğüt İnşaat’ın yıldızı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) eski başkanı AKP'li Melih Gökçek döneminde hızla parladı. Dolmuşçuluk yaparken yolu Melih Gökçek ile kesişin ve kaderi değişen Mustafa Akan’ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat, Gökçek döneminde ABB’nin gerçekleştirdiği çok sayıda ihaleyi aldı. Söğüt İnşaat’ın AKP’li Gökçek döneminde ABB’den aldığı sadece 8 ihalenin güncel değeri 12,3 milyar TL’yi buluyor.
17-25 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINDI
Milyonlarca liralık ihalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan bir diğer şirke ise Taşyapı İnşaat. Şirketin sahibi Emrullah Turanlı ise 17 -25 Aralık operasyonunda da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, elemanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin sonucunda gözaltına alındığını ifade ederek, "Bana isnat edilen suç, iki işimle ilgili kendim ve elemanlarımla yaptığım görüşmelerin takibidir. İmarlı arazilerimin ruhsat almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” demişti.
İlgili Haberler
- CHP'li Emir, test kiti ihalesinde Sağlık Bakanlığı yöneticilerine dikkat çekti
- Şartnameleri aynı olan ihalelerde 3-4 kat fiyat farkı tespit edildi
- Formula 1 ihalesinde 15 yıllık tamamlanamayan proje ortaya çıktı
- Sayıştay, Diyanet’in denetim raporuyla ihalelerdeki usulsüzlükleri açıkladı
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- Türk televizyonlarında bu da oldu!
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Kuntz'dan 6 isme kesik
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı
- Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
- Melih Gökçek'ten 'itiraf' niteliğinde ifade
- Ünlü oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi