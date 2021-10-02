Danıştay, yandaşlara verilen metro ihalesini ikinci kez iptal etti

02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:17

Danıştay'ın iptal kararıyla tekrarlanan Bursaray Emek-Şehir Hastanesi metro hattı ihalesi, ikinci kez iptal edildi. İlk ihalede olduğu gibi ikinci ihalenin de serbest rekabet koşullarının sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Danıştay’ın iptal ettiği iki ihale de Söğüt-Taşyapı ortaklığına verilmişti. İş ortaklığında yer alan Söğüt İnşaat ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan AKP’li Melih Gökçek’in yakın ilişkileri olduğu bilinirken iş ortaklığındaki bir diğer şirket olan Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı ise 17 -25 Aralık operasyonunda gözaltına alınmıştı.

İKİNCİ İHALEDE FİYAT ARTTI

BirGün'den Oktay Evsen'in haberine göre, Bursaray Emek-Şehir Hastanesi metro hattının ilk ihalesi 27 Ekim 2020'de gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1 milyar 787 milyon lira maliyet öngörülen ihaleyi başka firmalara açık olmayan bir şekilde davet usulü ile yaptı ve ihale 1 milyar 607 milyon liralık teklif veren Söğüt-Taşyapı ortaklığına verildi.

Ege Gökmen İnşaat ve Günfalt İnşaat ise bu çapta bir ihalenin davet usulüyle yapılmasına itiraz ederek dava açtı. Davanın Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddi üzerine konu Danıştay’a götürüldü. Danıştay 13. Dairesi 1 milyar 600 milyon liralık hafif raylı sistem ihalesini iptal etti.

5 Mayıs 2021'deki ikinci ihale, Danıştay'ın açık kararına rağmen yine davet yöntemiyle yapıldı. Çelikler, Gülermak Kolin, Söğüt, Makyol, Taşyapı'nın girdiği ihaleyi yine Söğüt-Taşyapı ortaklığı kazandı. İkinci ihalede maliyet hesabı 2 milyar 350 milyon liraya yükselirken, ihale 1 milyar 950 milyon liraya sonuçlandı. İki ihale arasındaki 342 milyon liralık fiyat artışı ise tartışma konusu oldu.

GÖKÇEK, MİLYARLARCA LİRALIK İHALE VERDİ

Metro ihalesini alan iş ortaklığındaki iki şirketten biri olan Söğüt İnşaat’ın yıldızı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) eski başkanı AKP'li Melih Gökçek döneminde hızla parladı. Dolmuşçuluk yaparken yolu Melih Gökçek ile kesişin ve kaderi değişen Mustafa Akan’ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat, Gökçek döneminde ABB’nin gerçekleştirdiği çok sayıda ihaleyi aldı. Söğüt İnşaat’ın AKP’li Gökçek döneminde ABB’den aldığı sadece 8 ihalenin güncel değeri 12,3 milyar TL’yi buluyor.

17-25 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINDI

Milyonlarca liralık ihalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan bir diğer şirke ise Taşyapı İnşaat. Şirketin sahibi Emrullah Turanlı ise 17 -25 Aralık operasyonunda da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, elemanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin sonucunda gözaltına alındığını ifade ederek, "Bana isnat edilen suç, iki işimle ilgili kendim ve elemanlarımla yaptığım görüşmelerin takibidir. İmarlı arazilerimin ruhsat almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” demişti.