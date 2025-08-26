Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, 15 Ağustos’ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları, 11’inci gününde, ormanlık alana giriş yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri sonrası devam ediyor.
26.08.2025 14:51:00
Güncellenme:
İHA
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, 15 Ağustos’ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları, 11’inci gününde, ormanlık alana giriş yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri sonrası devam ediyor.
İlgili Konular: #kayıp #Arnavutköy