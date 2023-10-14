Amasra faciasının 1. yılı... Kılıçdaroğlu'ndan ailelere ziyaret!

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de yaşanan maden facianın 1. yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 18:04
Amasra faciasının 1. yılı... Kılıçdaroğlu'ndan ailelere ziyaret!
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden faciasının 1. yılında yaşamını yitiren maden işçileri Mehmet Bulut ile Öner Yıldız’ın ailesine ziyarette bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmişti.


Amasra CHP İşçi işçiler Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu MAden faciası maden ocağı maden patlama TTK ziyaret

İlgili Haberler

Özgürlük Yürüyüşü'nün 14. günü... Erkan Baş, Amasra'da hayatını kaybeden 43 maden işçisi için yürüyor!

Özgürlük Yürüyüşü'nün 14. günü... Erkan Baş, Amasra'da hayatını kaybeden 43 maden işçisi için yürüyor!
Amasra'da 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası için Danıştay'dan dikkat çeken karar!

Amasra'da 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası için Danıştay'dan dikkat çeken karar!
Amasra maden faciasında bilirkişi kararı açıklandı: TTK, yüzde 100 kusurlu bulundu!

Amasra maden faciasında bilirkişi kararı açıklandı: TTK, yüzde 100 kusurlu bulundu!

En Çok Okunan Haberler