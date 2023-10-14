Amasra faciasının 1. yılı... Kılıçdaroğlu'ndan ailelere ziyaret!
Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de yaşanan maden facianın 1. yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden faciasının 1. yılında yaşamını yitiren maden işçileri Mehmet Bulut ile Öner Yıldız’ın ailesine ziyarette bulundu.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmişti.
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