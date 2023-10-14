Özgürlük Yürüyüşü'nün 14. günü... Erkan Baş, Amasra'da hayatını kaybeden 43 maden işçisi için yürüyor!
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu milletvekili Can Atalay için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü'nün 14'üncü gününde, Amasra'daki maden faciasından yaşamını yitiren 43 madenci için yürüdüğü aktardı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 14'üncü gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, Amasra Maden Faciası'nda hayatını kaybeden 43 madenci için yürdüğünü belirtti.
Bugün Niğde’de Çiftehan’dan Ulukışla’ya yürüyen Erkan Baş’a CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de eşlik ediyor.
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