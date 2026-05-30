'Amasra katliamı' aileleri 4 yıldır tazminat bekliyor: “Cumhurbaşkanı bize sahip çıkacağını söyledi, tuvalet temizliyoruz!”

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022’de meydana gelen ve 43 madencinin yaşamını yitirdiği, onlarca işçinin yaralandığı maden faciasının ardından geçen dört yıla rağmen mağdur ailelerin bekleyişi sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden birinin eşi, hem tazminat davalarının sonuçlanmamasına hem de kendilerine verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi.

İsmini vermek istemeyen madenci eşi, facianın ardından ailelere ödenen paraların kamuoyunda yansıtıldığı gibi tazminat olmadığını savunarak, “Eşim emekli olsaydı da alacağı para buydu. Yardım adı altında yapılan ödemeler vardı ama bunlar zaten hakkımız olan ödemelerdi. Asıl tazminat davamız hâlâ sonuçlanmadı” dedi.

“AİLELERİN ALMASI GEREKEN TAZMİNAT 10 MİLYONUN ÜZEİRNDE”

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun gerekli sigorta yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne süren madenci yakını, bu nedenle ailelerin ciddi hak kaybına uğradığını belirterek, “TTK gerekli sigortayı yaptırmış olsaydı alacağımız miktar 4 milyon lirayı aşacaktı. TTK kurumu zaten yapması gereken sigortayı yapmış olsaydı yani… Soma’dan sonra maden işçilerine yatan çift ikramiye ve herhangi bir ölümlü kaza sonucunda aileye verilmek üzere sigortalatıyordu. Ama TTK bunu yapmadı. Sigorta şirketi gelip, burada ‘iş güvenliği sorunu yoktur o yüzden bu sigortaya gerek yok’ demiş, bize kurumun söylediği bu, o sigortayı yatırmadıkları için çok cüzi bir miktar almak zorunda kaldık. Zaten, eşim emekli olduğunda alacağı para oydu” dedi.

“4 YILDIR BEKLİYORUZ”

Ceza davasının hukuksuzlukla sonuçlandığını, tazminat davasının ise hala bir neticeye ulaşmadığını söyleyen madenci eşi, “Çocuk durumları da hesaba katıldığında her ailenin alması gereken tazminat 10 milyon liranın üzerinde. Ama dört yıldır hâlâ sonuç bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“CEZA DAVASININ ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ, TAZMİNAT DAVASINDA DA OYALIYORLAR”

Madenci eşi, “Ceza davasında dosyanın üstü kapatıldı. Daha ocak açılmadan karar verildi. Şimdi de tazminat davası yıllardır uzatılıyor, bizi oyalıyorlar. Haklı olduğumuz davada hakkımızı alamıyoruz” dedi.

“CANIMIZI VERMEK YETMEDİ, HAYATTA KALMAK İÇİN TUVALET TEMİZLİYORUZ”

Facia sonrası kamu kurumlarında istihdam hakkı tanındığını ancak verilen görevlerin hayal kırıklığı yarattığını anlatan madenci yakını, “Bize çalışma hakkı verildi ama temizlik işçisi olarak çalışıyoruz. Biz canımızı verdik ama şehit ailelerine tanınan hakların hiçbirinden yararlanamıyoruz. Çocuklarımızın ulaşım masrafları bile karşılanmıyor. Devlet çocuklara sahip çıkılacağını söylemişti. Hani nerede?” diye sordu.

“Üç kez okul değiştirmek zorunda kaldım çünkü temizlik yapmak istemiyordum” diyen madenci eşi, “Hukuken şehit ailesi sayılıyoruz ama sözde şehidiz. Ne ulaşım desteği var ne eğitim desteği. Çocuklar babalarını kaybetti, aileler gelecek kaygısı yaşıyor” sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

Facianın ardından Amasra’ya giden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine yönelik destek paketlerini açıklamış ve “Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır. Bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur.” demişti.

Aradan geçen dört yılın ardından madenci yakınları ise verilen sözlerin tutulmadığını savunuyor. Aileler, hem tazminat davalarının bir an önce sonuçlandırılmasını hem de kendilerine vaat edilen sosyal hakların eksiksiz şekilde hayata geçirilmesini istiyor. “Devlet bize sahip çıkacağını söylemişti, sözünü tutsun” çağrısında bulunan aileler, adalet ve tazminat mücadelesinin hâlâ sürdüğünü vurguluyor.

NE OLMUŞTU?

14 Ekim 2022’de Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde meydana gelen patlamada 43 madenci hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı. 24 Mart 2025’te sonuçlanan davada 20 sanık hakkında 17 yıl ile 3 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, 3 sanık beraat etti. İstinaf mahkemesi ise 2026 yılında yerel mahkemenin kararlarını onadı. Üst düzey kamu görevlilerine ilişkin süreç ise ayrı dosyalarda devam ederken çok daha az cezayı öngören görevi ihmal suçundan iddianame hazırlanmıştı.