Amasra maden faciasındaki büyük ihmal ortaya çıktı: Gaz izleme odasında eksik personel!
TBMM’deki komisyonda görüşülen maden faciasına ilişkin çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı. Maden için hayati öneme sahip merkezi gaz izleme odasında “eksik personelin bulunduğu” yetkililer tarafından kabul edildi.
Amasra’da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin TBMM’deki komisyonda, kaza günü “büyük bir ihmalin olduğu” ortaya çıktı.
TBMM’de kurulan Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nda önceki gün bilgi veren Maden ve Petrol İşleri Kozlu Üretim Müdürü Yusuf Aydın, maden için hayati öneme sahip merkezi gaz izleme odasında “eksik personelin bulunduğunu” kabul ederek “Kazanın olduğu tarihte toplam görevli sayısı dokuz kişi, yani üç vardiyaya böldüğümüz zaman normalde üçer kişidir; fakat o gün bir kişi görünüyor” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik Teftiş İş Başmüfettişi Alparslan Kılıçarslan da Aydın’ın verdiği bilgileri doğruladı. Kılıçarslan, “Türkiye Taş Kömürü’nün (TTK) iç yönergesine göre iki kişi olması gerekiyor” diye konuştu.
ÜÇ KEZ İHALE YAPILMIŞ
Komisyonun önceki toplantılarında madendeki havalandırma sorunu sıkça gündeme getirilmiş ve havalandırmayı sağlayan aspiratörlerle ilgili üç kez ihaleye gidildiği açıklanmıştı. Ancak firmanın “bu taahhüdünü yerine getirmediği” için ne kadar ceza kesildiği bilgisi paylaşılmamıştı. O bilgi de son toplantıda, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz’dan geldi. Kiraz, 2021’de yeni ihaleyi alan ve taahhütlerini süresi içerisinde yerine getiremeyen firmaya ilişkin “Aspiratör ihalesiyle ilgili olarak uygulanan günlük ceza 385 Avro’dur. Cezalı olarak firmanın süresi 67 gün, 478 bin 652 TL bir ceza olacak. Amasra Müessesesi’nde son yapılan acil durum tatbikatı 10 Ağustos 2022’de yapılmıştır” dedi.
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