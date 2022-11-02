Amasra'da 41 işçinin can verdiği maden faciasıyla ilgili dikkat çeken sonuç: Yetersizliği itiraf ettiler
Maden faciası soruşturmasında Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Bilirkişinin hazırladığı raporda denetim eksikliği ve yetersizliğe dikkat çekildi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu Müessese Müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, Maden Mühendisi Levent Aydın, Maden Mühendisi İbrahim Hakan Mengeş, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman tutuklandı. 16 kişi ise serbest bırakıldı.
Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle iş güvenliği uzmanından oluşan yedi kişilik bilirkişi heyeti, 28 sayfalık ön inceleme raporu hazırlayarak Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.
Raporda, iş cinayeti gözler önüne serildi. “Yetersizliğin” itiraf edildiği raporda şu detaylar dikkat çekti:
- TTK’ye bağlı ATIM’de maden havalandırmasının iyileştirilmesine dair hayata geçmeyen yatırım ve iyileştirme projeleri kazanın meydana gelmesinde önemli rol oynadı. Yetersiz ve etkisiz havalandırma sistemi olayın meydana gelmesindeki en temel unsur oldu.
- Ocak içinde yeterli miktarda ve hızda hava dolaşımı sağlanamamış, bu nedenle yanıcı, patlayıcı gazları ve tozları insanların çalıştığı ve bulundukları yerlerde seyreltme ve hızla ortamdan uzaklaştırma görevi yerine getirilmedi.
- Merkezi gaz izleme sisteminden alınan veriler incelendiğinde metan seviyelerinin müteakip defalar uzun süre boyunca %1.50 ve % 2’nin üstünde kaldığı, neredeyse rutin olarak %1.501 düzenli olarak da yüzde 2’yi aştığı için potansiyel patlayıcı metan seviyeleri oluştu. Teknik olarak metan gazının alt patlama limiti olan %5% geçtiği durumlar da yaşandı. Ancak, tertip defterlerin incelenmesine göre önlem alınmadı.
- Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı ocaklarda metan drenaj uygulaması yapılmıyor. Bu durum yaşanan kazanın, yetersiz ve etkisiz havalandırma ile birlikte, temel nedeni.
- Grizu patlaması sonrası kömür patlaması yaşanan kazanın boyutlarının ve etki mesafesinin artmasına sebep oldu. Yapılan tozla mücadele çalışması ise yetersiz kaldı.
- Ayrıca denetim mekanizmasına uygun çalışmanın yetersizliği, işçi sayısının eksikliği, iş güvenliği eğitimi ve tatbikatların yetersizliği kazanın ağır bilançosunu etkileyen diğer unsurlardan sayıldı.
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