Amasra'da 41 işçinin can verdiği maden faciasıyla ilgili dikkat çeken sonuç: Yetersizliği itiraf ettiler

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu Müessese Müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, Maden Mühendisi Levent Aydın, Maden Mühendisi İbrahim Hakan Mengeş, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman tutuklandı. 16 kişi ise serbest bırakıldı.

Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle iş güvenliği uzmanından oluşan yedi kişilik bilirkişi heyeti, 28 sayfalık ön inceleme raporu hazırlayarak Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

Raporda, iş cinayeti gözler önüne serildi. “Yetersizliğin” itiraf edildiği raporda şu detaylar dikkat çekti: