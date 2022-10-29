CHP'li Aysu Bankoğlu: Şüpheli olarak değerlendirilmesi gerekirken Amasra'ya müdür olmuş

29 Ekim 2022 Cumartesi, 14:47

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra’da 41 işçinin ölümüne sebep olan maden faciası ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Maden faciasına ilişkin yeni bilgileri aktaran Bankoğlu, şunları söyledi:

“Amasra maden faciasının 13. gününde nihayet 25 gözaltı oldu. Ama bu gözaltılar, Amasra müessesinin yönetim kadrosu ve personeli ile sınırlı kaldı. Nedense Amasra müessesinin bağlı olduğu ve aslında emir aldığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nden tek bir yetkili bile yok. Bugün aldığımız bilgiye göre ise, Amasra’nın bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Daire Başkanı olan Ahmet Sarıalioğlu, diğer görevlerine ek olarak Amasra müessesesine müdür olarak görevlendirilmiş. 28 Ekim Cuma günü.

Peki, Amasra dahil diğer müesseselerin de aslında iş güvenliğinden sorumlu olan ya da olması gereken bir kişiden bahsediyoruz. Yani, görev tanımı ve sorumluluk kapsamında işletmede 41 madencinin hayatını kaybettiği ve bu sebeple belki de şüpheli sıfatıyla değerlendirilmesi gereken kişi, Amasra müessesesine müdür olarak değerlendiriliyor. Gerçekten insaf diyorum. Türkiye Taşkömürü’nün sabıkalı genel müdürü Kazım Eroğlu kimler tarafından korunuyor ve başta kendisi olmak üzere tüm sorumluları gizleyecek ya da gizleyebilecek kararları nasıl imzalayabiliyor?”

1-Bugün aldığımız bilgiye göre;#Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi(ATİM)’in bağlı olduğu TTK Genel Müdürlüğü’nün İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Daire Bşk. F.Ahmet Sarıalioğlu, ‘diğer görevlerine’ ek olarak ATİM’in MÜSSESE MÜDÜRÜ olarak görevlendirilmiştir. pic.twitter.com/NdjK6vm2nQ — Av. Aysu Bankoğlu (@AysuBankoglu) October 28, 2022

Bankoğlu’nun videosuna ek olarak paylaştığı tweet zincirinde ise şu açıklamaları yaptı:

“Bugün aldığımız bilgiye göre; Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi (ATİM)’in bağlı olduğu TTK Genel Müdürlüğü’nün İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Daire Bşk. F. Ahmet Sarıalioğlu, ‘diğer görevlerine’ ek olarak ATİM’in MÜSSESE MÜDÜRÜ olarak görevlendirilmiştir.

Bu kişi Amasra dahil tüm müesseselerin iş güvenliğinden sorumlu olan ya da olması gereken kişi! Yani, görev tanımı ve sorumluluğundaki işletmede 41 madencinin ölümü sebebiyle şüpheli sıfatıyla değerlendirilmesi gerekirken Amasra’ya müessese müdürü olarak görevlendiriliyor!

Şu anda gözaltında bulunan Müessese Müdürü, Yardımcısı, Üretim İşletme Müdürünün de içinde bulunduğu 7 kişi ise Genel Müdürlük emrine görevlendiriliyor!”