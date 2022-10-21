Amasra'daki faciada cenazeler kalkarken TTK’nin ihale yapması büyük tepki topladı: 'Daha gözyaşımız kurumadı'
Amasra’da meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren işçiler toprağa verilirken Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun çıkarılan kömürlerin torbalanma işi için ihale yapması büyük tepkiye neden oldu.
Türkiye yitirdiği madencilerin yasını tutarken yetkililerin kaza olan maden için ihaleye gitmesi büyük tepki topladı.
Cumhuriyet, Amasra’da yaşamını yitiren madenciler toprağa verilirken kazanın yaşandığı Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı madenden çıkarılacak kömürlerin torbalanması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkililerinin 17 Ekim’de ihale yaptığını gündeme getirmişti.
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Seçimde dağıtmak için kömür lazım o yüzden mi? Bari gözyaşlarımızın kurumasını bekleseydiniz” dedi.
Kamu İhale Kanunu gereği işin niteliğinin de değiştiğine işaret eden 24’ncü Dönem Zonguldak Milletvekili Avukat Ali İhsan Köktürk ise “Ortada mücbir sebep var. Cenazeler varken ihaleyi ertelemek mümkün. Ama önceliğiniz para olursa işte böyle oluyor” diye konuştu.
"ÖZEL ŞİRKETE VERECEKLER"
Bağımsız Maden-İş Sendikası eski başkanı Kamil Kartal şöyle konuştu: “Burada Hattat’ın işlettiği madenler var. Daha önce tazminatsız işten çıkardıkları madencileri yeniden işe alıyorlar. Sene başından itibaren TTK’nin bu madenlerinin Hattat’a verileceği iddiası gündemde. Ama anladığımız kadarıyla kaza olan madenleri özel şirkete verecekler, bunun için ihalelere devam ettiler. İnsan canı bunlar için önemli değil.”
Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ise “Tek adam rejimi yüzünden yöneticiler inisiyatif alamıyor, bu ihaleyi açan bürokratlar ne iptal edecek cesarete ne de yetkiye sahip. Yukarıdan emir gelmeden bunu bile yapamaz hale gelmişler” dedi.
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