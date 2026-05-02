Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü: İnceleme başlatıldı

Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü: İnceleme başlatıldı

2.05.2026 16:20:00
DHA
Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü: İnceleme başlatıldı

Amasya’da, 5 katlı apartmana ait yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak’ta saat 12.00 sıralarında, 5 katlı Kayışoğlu Apartmanı’nın istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Yıkılan duvar, aşağıda bulunan müstakil evin bahçesine savruldu. Gürültü üzerine dışarı çıkan binadakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda yaralanan olmazken, ekipler ise binanın çevresinde emniyet şeridi çekip, güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

