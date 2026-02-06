Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 09:33:00
DHA
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Amasya merkez, Merzifon ve Suluova ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla koordineli olarak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Şubat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 750 sentetik hap, 105 gram bonzai ham maddesi emdirilmiş tütün, 87,80 gram esrar, 1,26 gram metamfetamin, 3 adet payp ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

