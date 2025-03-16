Amasya Demokrasi Platformu: 'Katliama göz yumuluyor!'

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 04:14

Hamdullah Çelebi Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çelebi’nin okuduğu basın açıklamasında, “İsrail’in Filistinlilere, IŞİD’in Ezidilere karşı zulmüne karşı nasıl alanlardaysak bugün de insanlık onuru için, Suriye Alevileri için alanlardayız. Katliamı durdurun” dedi.

Açıklamada yaşananların Büyük Ortadoğu Projesi’ne hizmet ettiğine vurgu yapılarak “Askerlerimizi, vatandaşlarımızı Ankara’da, İstanbul’da, Suruç’ta katleden bu terör örgütleriydi. İnsani duygular taşıyan ve emperyalizme karşı olan herkesin bu katliamlara karşı çıkması gerekir. Suriye hükümetinin başında bulunan Colani (Ahmet Şara), yıllardır azınlıklara yönelik nefret söylemleriyle tanınan bir isimdir ve bugün de bu zalim politikalarını sürdürmektedir. Başından beri Türkiye ve emperyalist güçlerin bölgedeki işbirlikçilerinin desteklediği HTŞ iktidarı, katil HTŞ ve işbirlikçi AKP desteğiyle, bu katliamların faillerine göz yummaktadır” ifadeleri kullanıldı.