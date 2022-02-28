Amasya İl Müftülüğü'den yurtdışında su kuyusu açmak için kampanya

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Amasya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi, “Amasya Kurak Coğrafyaların Umudu Oluyor” isimli su kuyusu açma projesi başlattı. Kampanyayla ilgili duyuru, Amasya Müftülüğü’nün resmi internet sitesinde yer aldı. Müftülük ve Diyanet Vakfı, 22 Mart Dünya Su Günü’ne kadar yurttaşlardan su kuyusu açmak için bağış istedi.

IBAN DAĞITTILAR

Cami görevlileri ve Kuran kursu öğretmenlerini su kuyusu projesi için görevlendiren müftülük yurttaşların para yatırması için IBAN numarası da verdi. Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, su kuyusu projesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Amasyalı hemşerilerimizin destekleriyle birinci su kuyumuzu Benin Cumhuriyeti’nde açmıştık. İkinci su kuyusu 22 Mart Dünya Su Günü’nde kurak coğrafyalara bereket olacak. Amasyalı hemşerimizin katkılarıyla Somali, Tanzanya, Suriye, Togo, Uganda, Zimbabwe, Afganistan, Benin, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Filistin, Gana ve Gine’de su kuyularımızı açacağız. Desteklerinizi 22 Mart 2022 tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırabilirsiniz.”