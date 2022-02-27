Alevilerden tarikat ve cemaat eylemi: Diyanet elini eğitimden çek!
Alevler, birçok çatı derneğin bir araya gelmesiyle bugün ülkenin farklı yerlerinde eylemler gerçekleştirdi. Aleviler, "Tarikat ve cemaat istemiyoruz", "Diyanet, eğitimden elini çek" sloganları attı.
Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği çatı örgütleri ve bağlı dernek şubeleri eşit yurttaşlık, adil düzen ve eşitlik, demokrasi ve laiklik için 27 Şubat Pazar günü alanlara indi.
Başta İstanbul Kadıköy’de, Adana’da İnönü Parkı’nda, Antalya’da Attolos Meydanı’nda, Eskişehir’de Ulus Meydanı’nda, İzmir’de Alsancak’ta, Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda, Samsun’da Çobanlı İskelesi’nde olmak üzere yurdun birçok bölgesinde saat 15.00’de Aleviler eşit yurttaşlık haklarını, demokrasi ve laiklik isteklerini bir kez daha dile getirdi.
"TARİKAT VE CEMAAT İSTEMİYORUZ"
Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen Aleviler ve dostları, "Parasız, bilimsel, anadilde eğitim" pankartları taşıyarak, "Tarikat ve cemaat istemiyoruz", "Diyanet, eğitimden elini çek" sloganları attı.
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