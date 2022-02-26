Diyanet İşleri Başkanlığı yurttaşlara IBAN numarası verip yardım istedi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Diyanet’in “büyük çoğunluğu personel giderleri için kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen bütçesi, 2021’de 13 milyar lira iken 2022’de 3.1 milyar liralık artışla 16.1 milyar liraya yükseldi. Böylece Diyanet, bütçesiyle yedi farklı bakanlığı geride bıraktı. Bütçeyi eleştiren ve “Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması” için 250 lira bağış istenen bir protokol imzalayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Pakistan’a resmi ziyarette bulunması tepki çekmişti. Cumhuriyet, Diyanet’in bu sırada “Milletimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır” ifadeleri ile yapımı devam eden camilere maddi destek sağlamak için “yardım topladığını” kamuoyuna duyurmuştu.

‘HAYRİ HİZMETLER’

Cami yapımı dışında farklı gerekçelerle İstanbul ve Eskişehir’deki camilerde de yardım toplandığı ortaya çıktı. Fatih İlçe Müftülüğü tarafından şubat başında camilere gönderilen yazıda, “Türkiye Diyanet Vakfı Fatih Şubesi tarafından finanse edilen öğrenci evlerinin kira bedelleri ile diğer giderlerinin karşılanması ve müftülüğe bağlı 4-6 yaş Kuran kursu ihtiyaçları ile dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere yardım toplanmasının uygun görüldüğü” belirtildi.

‘MUHTAÇLARA YÖNELİK’

Bu nedenle 4 Şubat’ta, tüm camilerde cuma namazı sonrası “sergi usulü” ile yardım toplanacağı aktarılan yazıda, toplanan yardımların müftülüğe ait IBAN numarasına yatırılması istendi.

Odunpazarı İlçe Müftülüğü tarafından ocakta camilere gönderilen yazıda ise “Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından yaptırılan cami ve diğer inşaatlar ile muhtaçlara yönelik yardımlarda ve diğer hayri hizmetlerde kullanılmak üzere 7 Ocak’ta cuma namazı sonrası yardım toplanacağı” kaydedildi. Yazıda, yardımın halka duyrulması, toplanan yardımların ise müftülüğe ait IBAN’a aktarılması gerektiği belirtildi.



