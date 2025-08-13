Amasya'nın plaka kodu ne? Amasya'nın plaka numarası kaç? Amasya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 12:16:00
Amasya’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Amasya ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Amasya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AMASYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?


Amasya’nın plaka kodu 05 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Amasya’da araç plakaları, 05 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Amasya Plaka Kodunun Anlamı
Amasya’nın plaka kodu olan 05, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 05 sayısı, Amasya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Amasya ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Amasya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Amasya Merkez    05 A, 05 AA, 05 AB
Göynücek    05 G, 05 GN
Gümüşhacıköy    05 GH, 05 GÜ
Hamamözü    05 H, 05 HM
Merzifon    05 M, 05 ME
Suluova    05 S, 05 SU
Taşova    05 T, 05 TA

