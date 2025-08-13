Amasya'nın plaka kodu ne? Amasya'nın plaka numarası kaç? Amasya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Amasya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AMASYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?



Amasya’nın plaka kodu 05 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Amasya’da araç plakaları, 05 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Amasya Plaka Kodunun Anlamı

Amasya’nın plaka kodu olan 05, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 05 sayısı, Amasya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Amasya ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Amasya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Amasya Merkez 05 A, 05 AA, 05 AB

Göynücek 05 G, 05 GN

Gümüşhacıköy 05 GH, 05 GÜ

Hamamözü 05 H, 05 HM

Merzifon 05 M, 05 ME

Suluova 05 S, 05 SU

Taşova 05 T, 05 TA