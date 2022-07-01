Amasya'da 180 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi
Amasya'da 3 fabrikada yedikleri yemekten zehirlenen 180 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin büyük bölümü hastaneden taburcu edilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) özel bir yemek firmasının hizmet verdiği 3 fabrikada çalışan bazı işçiler, dün öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Sabah saatlerinde de bazı işçilerin şikayetlerin devam etmesi üzerine toplam 180 işçi, Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin dün öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İşçilerin büyük bölümü hastaneden taburcu edildi, bazılarının tedavisi ise sürüyor. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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