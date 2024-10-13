Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Yusuf F. idaresindeki 55 YF 156 plakalı kamyonet, Ankara-Samsun karayolu Tüneller Bayat mevkisinde yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Burhan Bolat'a (59) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Bolat, bölgeden geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bolat, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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