Antalya'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Muhammet Ö'nün kullandığı, tarım işçilerini taşıyan 07 VCL 79 plakalı kamyonet, Elmalı-Finike kara yolu Kapıçay mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Finike ve Kumluca Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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