Antalya'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Antalya'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 09:00

Muhammet Ö'nün kullandığı, tarım işçilerini taşıyan 07 VCL 79 plakalı kamyonet, Elmalı-Finike kara yolu Kapıçay mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Finike ve Kumluca Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #Antalya

İlgili Haberler

Antalyaspor'dan yeni isim sponsorluğu anlaşması

Antalyaspor'dan yeni isim sponsorluğu anlaşması
Antalya Havalimanı'na inen uçağın iniş sırasında lastikleri patladı

Antalya Havalimanı'na inen uçağın iniş sırasında lastikleri patladı
61'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

61'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler