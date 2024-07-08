Amasya’da kargodan 80 litre kaçak alkol çıktı
Amasya’da kargo kutusunda 80 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılık ile mücadeleye yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Z.U ve A.K isimli şahısların sahte içki yapımında kullanılan etil alkolü kargo yolu ile Amasya’ya getirdiklerini tespit etti.
Yapılan aramada 80 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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