Amasya'da kaybolan 83 yaşındaki yaşlı kadın ölü bulundu
Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki yaşlı kadınının cesedine ulaşıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Karabük köyündeki evinden 30 Aralık'ta ayrılan Fadik Biçer'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Son olarak köy çıkışında görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarına AFAD, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve köy sakinleri katıldı.
Ekipler tarafından aranan Biçer'in cansız bedeni, köye yakın bir tarlada bulundu.
Bölgeye gelen yaşlı kadının yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı.
Biçer'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
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