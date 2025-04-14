Amasya'da liseli eylemi: ‘Okuluma öğretmenime dokunma’

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:42

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı son yönetmelikle okullarında görev yapan 13 öğretmenin başka okullara görevlendirilmesine tepki gösteren Amasya’daki Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri okul bahçesinde derse girmedi, oturma eylemi yaptı. “Liseme dokunma” diye pankart açan öğrenciler, okul bahçesinde Gençliğe hitabe’yi, andımızı, İzmir marşını okudu. Öğrenciler “Öğretmen vatanın mimarıdır, mimarları yalnız bırakma”, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister”, “Fikirlere tutanak işlemez”, “Lise biat etmez”, “Siz kadroyu değiştirin diye 480 almadım”, “Atama değil sürgün”, “Macitte torpilin ne işi var, öğretmenime dokunma” şeklinde dövizler taşıdı. “Eğitimde torpilin ne işi var”, “Hak hukuk adalet” diye slogan atan öğrenciler ilk derslere girmedi.

''KABUL ETMİYORUZ''

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri sosyal medyadan yayınladıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler; “Gerekçesi açıkça paylaşılmayan ve hangi ölçütlere göre verildiği belirsiz kararlarla; yıllardır yalnızca sınavlara değil, hayata, düşünmeye ve sorgulamaya hazırlayan öğretmenlerimizin görevden uzaklaştırılmasını üzüntüyle karşılıyor ve asla kabul etmiyoruz. Okulumuz yalnızca akademik başarısıyla değil, özgür düşünen bireyler yetiştirmesiyle ve adalet ile vicdanı merkezine alan duruşuyla tanınmaktadır. Bu değerleri inşa edenler, her koşulda görevini özveriyle yapan ve yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimizdir. Yaşanan bu keyfi değişiklikler, yalnızca öğretmenlerimizi değil biz öğrencilerin eğitim hakkını ve geleceğini de doğrudan etkilemektedir. Bu tür müdahaleler, okulumuzun temelini oluşturan liyakat, atalet ve özgür düşünce ilkelerine aykırıdır. Biz Amasya Macit Zeren Fen lisesi öğrencileri olarak bu adaletsiz süreci kabul etmiyor, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz