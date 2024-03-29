Amasya'da mercimek taşıyan tırın dorsesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayınlanma: 29.03.2024 - 18:32

Güncelleme: 29.03.2024 - 18:34

Amasya'da mercimek yüklü tırın dorsesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında mercimek yüklü tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.