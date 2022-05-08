Amasya’da minibüs, yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

08 Mayıs 2022 Pazar, 12:33

Amasya'da Özkan Kiraz’ın kullandığı minibüs Otogar Kavşağı’nda emniyet şeridinde duran Gökhan Fidan idaresindeki pikaba arkadan çarptı.



Feci kazada sürücünün eşi Hatice Kiraz ve kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki kızı Sudenaz Kiraz, Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz, Mustafa Argun ve Emine Argun ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.