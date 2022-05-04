Süleyman Soylu: 'Trafik kazalarında can kaybı yüzde 58 azaldı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 58 azaldığını söyledi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Soylu, "Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım" ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kurallara uyulması çağrısı geldi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.
??????— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 4, 2022
Bu bayramda trafik kazalarında
geçen bayramlara göre can kaybı
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Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor.
Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım.
Bayramınız
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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, son 10 yılda tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramlarına kıyasla bu bayramda kazaların yüzde 37, ölümlü kazaların yüzde 52, kazalara bağlı can kayıplarının yüzde 58, yaralı sayısının ise yüzde 44 azaldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Ramazan Bayramı'nda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazası sayısı düştü.
Son 10 yılda 5 gün olan Ramazan Bayramı tatillerine kıyasla bu bayramda kazalar yüzde 37, ölümlü kazalar yüzde 52, kazalara bağlı can kayıpları yüzde 58, yaralı sayısı ise yüzde 44 azaldı. Bu yıl 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde bin 707 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti.
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