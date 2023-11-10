Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:45

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:46

Amasya'nın Gözlek mevkisinde dün akşam D.Ş.'nin (25) kontrolünü yitirdiği 34 HFA 035 plakalı otomobil dere yatağına uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki S.Ş. (21) ve G.Ş. (67) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.