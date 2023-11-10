Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Amasya'nın Gözlek mevkisinde dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:45
Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Amasya'nın Gözlek mevkisinde dün akşam D.Ş.'nin (25) kontrolünü yitirdiği 34 HFA 035 plakalı otomobil dere yatağına uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki S.Ş. (21) ve G.Ş. (67) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


amasya otomobil kaza dere yatağı

İlgili Haberler

Bağcılar'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Bağcılar'da zincirleme kaza: 9 yaralı
Yeni araştırma: Yarış atlarının kazanma arzusu aslında yok!

Yeni araştırma: Yarış atlarının kazanma arzusu aslında yok!
Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi

En Çok Okunan Haberler