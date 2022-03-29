Amasya'da otomobil evin çatısına uçtu
Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin çatısına uçarak bahçeye devrildi. Mahalle sakinleri, ev çöktü sanarak paniğe kapıldı.
Sürücü Yasin Değirmenci’nin kullandığı otomobil, İhsaniye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce bir evin çatısına uçtu. Sonra da bahçeye devrildi. Kazayı yaralanmadan atlatan sürücü olay yerini terk etti. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç incelemenin ardından vinç yardımıyla çıkartıldı.
"3 DEFE PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES..."
Kaza anındaki yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Ferhat Tutak, “3 defa patlama sesi gibi bir ses geldi. Biz ev çöktü sandık. Aracın yoldan uçarak evin çatısına çarptığı daha sonra da bahçeye düştüğünü gördük” diye konuştu.
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