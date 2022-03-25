Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

İHA
25 Mart 2022 Cuma, 10:48
Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı
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Kaza sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu 15. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmenleri taşıyan M. Y. (28) yönetimindeki minibüs ile Yasir Can (35) yönetimindeki hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte Medet S. (25), Kübra Y. (26), Hacer O (32), Hatice K. C. (27) ve Reşat Ö. (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ve Kahta İtfaiye ekipleri sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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