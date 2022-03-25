Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu 15. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmenleri taşıyan M. Y. (28) yönetimindeki minibüs ile Yasir Can (35) yönetimindeki hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte Medet S. (25), Kübra Y. (26), Hacer O (32), Hatice K. C. (27) ve Reşat Ö. (36) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ve Kahta İtfaiye ekipleri sevk edildi.
DURUMU KRİTİK
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- İdari izinli öğretmene ek ders ücreti ödenmemişti, faiziyle geri aldı
- Öğretmensiz olmaz - Nusret ERTÜRK
- Okul müdüründen öğretmenlere 'haremlik selamlık' oturma düzeni talimatı
Video Haberler
- TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı
- İki araç birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
- İHA: Cezaevinde isyan çıktı, bölgeye ekip sevk edildi
- İstanbul'daki özel yurtta öğrencilere şiddet!
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
En Çok Okunan Haberler
- Mesaneden çıkan taş doktorları şaşırttı
- Adliye önündeki çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı
- Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı
- KVKK'den 'veri ihlali' duyurusu
- 'Koronavirüsün ardından ruhsal pandemi başladı'
- 'Biyolojik laboratuvarlara açıklama getirilmeli'
- Bebeğine çamaşır sulu işkence eden anneye 20 yıl hapis
- Korkutan senaryo: '15 milyon kişi verem olabilir'
- Soylu, Bahçeli ve polis müdürleri...
- Vatandaşın 'TOKİ' krizi! Binlerce sözleşme feshedildi