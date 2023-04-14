Amasya'da pusetten düşen bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Amasya’da bir alışveriş merkezinin otoparkında bebek arabasındaki pusetten düşen 4 aylık bebek beyin kanaması teşhisiyle Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 14:15
Amasya'da pusetten düşen bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Amasya'da bir AVM'nin otoparkında pusetten düşen 4 aylık bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da eşiyle birlikte alışveriş merkezine giden Hüseyin Öksüz, evlerine dönmek için AVM’nin otoparkında bebek arabasındaki pusette bulunan 4 aylık oğlu Selahattin Yağız Öksüz’ü puset ile birlikte aracının koltuğuna koymak isterken bebek pusetten yere düştü. Yaralanan bebek, Amasya Devlet Hastanesine kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Salahattin Yağız Öksüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi.

Öksüz ailesi bebeklerinin ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu.


bebek bebek arabası Samsun AVM otopark amasya beyin kanaması

İlgili Haberler

'Öldür' talimatı köpekten, cinayet silahı eşekten

'Öldür' talimatı köpekten, cinayet silahı eşekten
Dünyaca tanınmış moda tasarımcısı Dame Mary Quant, 93 yaşında öldü

Dünyaca tanınmış moda tasarımcısı Dame Mary Quant, 93 yaşında öldü
Annesini ve babasını bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent: Gizemli bir iç ses anne ve babamı öldürmemi söyledi

Annesini ve babasını bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent: Gizemli bir iç ses anne ve babamı öldürmemi söyledi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler