Amasya'da pusetten düşen bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Amasya’da bir alışveriş merkezinin otoparkında bebek arabasındaki pusetten düşen 4 aylık bebek beyin kanaması teşhisiyle Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Amasya'da bir AVM'nin otoparkında pusetten düşen 4 aylık bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya'da eşiyle birlikte alışveriş merkezine giden Hüseyin Öksüz, evlerine dönmek için AVM’nin otoparkında bebek arabasındaki pusette bulunan 4 aylık oğlu Selahattin Yağız Öksüz’ü puset ile birlikte aracının koltuğuna koymak isterken bebek pusetten yere düştü. Yaralanan bebek, Amasya Devlet Hastanesine kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Salahattin Yağız Öksüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi.
Öksüz ailesi bebeklerinin ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- 'Hilal Kaplan Sarı' iddiaları gündeme bomba gibi düştü
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- VakıfBank, altın setle finalde
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...
- AKP listelerinde 3 isim değişecek
- Fenerbahçe pes etmiyor!
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı