Dünyaca tanınmış moda tasarımcısı Dame Mary Quant, 93 yaşında öldü
Dünyaca bilinen İngiliz moda tasarımcısı Dame Mary Quant, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
BBC'nin haberine göre, Quant ailesi, moda tasarımcısı Dame Mary'nin İngiltere'nin Surrey kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Dame Mary, 1960'larda yaptığı tasarımlarla mini eteğin popüler hale gelmesindeki katkılarıyla biliniyordu.
Twiggy takma adıyla tanınan İngiliz model Dame Lesley Lawson, "Dame Mary'nin 60'larda genç kızlar üzerinde büyük etkisinin bulunduğunu" belirtti.
Dame Mary'nin ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dame Lesley, "Modada devrim yaptı ve çok muhteşem bir girişimciydi. O olmasaydı, 1960'lar aynı olmayabilirdi." ifadelerini kullandı.
İngiliz gazeteci Alexandra Shulman ise Dame Mary'yi "vizyoner" ve "moda ve kadın girişimciliğinin lideri" olarak nitelendirdi.
New York Times gazetesinin moda direktörü Vanessa Friedman da "Kadınların bacaklarını özgürleştiren Mary, huzur içinde yat. Sana borçluyuz." paylaşımda bulundu.
Quant ailesi ise Mary'yi "20. yüzyılın en tanınan uluslararası moda tasarımcısı ve sıra dışı bir yenilikçi" olarak tarif etti.
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