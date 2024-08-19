Amasya’da refüje dalan otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde refüje dalan otomobil çarptığı aydınlatma direğini yere serdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:28
Amasya’da refüje dalan otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Burhan Taşçı (46) yönetimindeki 16 E 6413 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir dinlenme tesisi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje dalıp çarptığı aydınlatma direğini yere serdi.

Ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki Etkin Cürebal (46) Kadriye Taşçı (41) ile Elis Feyza Taşçı (3) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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