Amasya'da 'telefonla dolandırıcılık' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:55

Merzifon'da yaşayan Güldane T.'ye (75) telefonla ulaşan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Güldane T.'ye isminin terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli, parasını kendisine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Zanlıya inanan Güldane T., yaklaşık 110 bin lira değerindeki altınları evine gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Güldane T, durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bunun üzerine harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından Ankara'nın Keçiören ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, J.G, Ü.Y. ve B.A'yı gözaltına aldı.

2'Sİ TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden J.G. ve B.A. tutuklandı, Ü.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.