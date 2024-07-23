Amasya’da TIR kazası: ABD’li ailenin durumu kritik!

Amasya’nın Merzifon ilçesinde otomobilin TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ABD’li aileden 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 23:59
Amasya’da TIR kazası: ABD’li ailenin durumu kritik!
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Kaza, Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ABD vatandaşı Brent Michael Walter’in (31) Samsun’dan kiralayarak yola çıktığı 34 KOZ 998 plakalı otomobil, Ünal Sakik yönetimindeki 41 L 6433 plakalı TIR’a arkadan çarptı. 

Kazada TIR’ın altına giren araçtaki sürücünün yanı sıra eşi L. Colleen Walter (29), çocukları A. Nathaniel Walter (9), B. Marie Walter (7) ve E. Colleen Walter (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü ve eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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