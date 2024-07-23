Afyonkarahisar’da kaza: 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:34

Güncelleme: 23.07.2024 - 13:35

Edinilen bilgilere kaza, Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi kavşağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Sürücü S.S., idaresindeki 41 HV 282 plakalı kamyonet ile seyir halinde iken kırmızı ışıkta duran M.K., idaresindeki 06 JB 775 plakalı araca arkadan çarptı. İki aracın şoförü ve araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Afyonkarahisar Hastanelerine sevk etti. Jandarma kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.