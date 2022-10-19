Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 07:15

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun yönüne giden İbrahim Bulut yönetimindeki 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde Selahattin İnanır’ın kullandığı 52 ACJ 308 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.