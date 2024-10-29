Ambulansa fermuar sistemi ile yol verdiler
Bursa'da sıkışık trafikte sürücüler, hasta taşıyan ambulansa fermuar düzeninde yol verdi.
Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı'nda ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalıp arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.
Metrelerce uzayan trafikte, sürücülerin nizami şekilde yol vermesini sağlık ekibi, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Trafikte sağa ve sola geçen araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlıca Çekirge Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
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