Ambulansı engelleyip ölmesini beklemiş

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

Mertoğlu’nun “Eşi kasten öldürme” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görüldü.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Aslı Ağar duruşmaya ve dosyaya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirten avukat Ağar, “Gülsüm’ün eşi açık hapishaneden kaçıp ‘Beni aldatıyor mu acaba’ diyerek Gülsüm’ü öldürmeye geliyor. Plan yapmış tasarlamış. 41 yerinden bıçaklamış zaten. Sanık savunmasında ‘Pişmanım, beni aldattığını düşündüm’ dedi. Ancak pişman olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü kızı ‘Ambulans çağıralım’ demiş. Ona engel olmuş ve dışarı çıkartmış. Aslında ambulansın gelmesine engel olarak ölmesini bekliyor. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet alması için uğraşacağız” ifadelerini kullandı.