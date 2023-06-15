Ambulansa hem yol vermedi hem önünü kesip ‘hasta mı var’ diye sordu

Tuzla’da iddiaya göre ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, sağlık çalışanları ile tartışarak araçta hasta olup olmadığını sordu.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:31
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İstanbul Tuzla’da meydana gelen olayda iddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü keserek sağlık çalışanları ile tartıştı. 

Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise araçta hastanın olduğunu söyledi. 

Sürücü daha sonra otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.


İstanbul Ambulans yol verme

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