87 yaşındaki yurttaş oy kullanmaya ambulansla geldi

Yayınlanma: 14.05.2023 - 11:16

Güncelleme: 14.05.2023 - 11:17

Yurttaşlar, 13’üncü cumhurbaşkanı ile 28’inci parlamento üyelerini belirlemek için sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Yüzlerce yurttaş oy kullanmak için seçmen kağıtlarıyla bağlı oldukları okullara gelerek kuyruklar oluşturdu.

Yürüme engeli bulunan ve yaşlılar ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından oy kullanacakları okullara getirildi.

AMBULANSLA GELDİ

Sağlık ekipleri tarafından sedyede oy kullanmak için Ahmet Olcay İlkokulu’na getirilen 87 yaşındaki Mustafa Uzun, 1293 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Uzun, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa bindirildi.