Ambulansa yol vermek isterken otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ambulansa yol vermek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre İrfan İ. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil, İsaören Kavşağı'nda arkasından gelen ambulansa yol vermek isterken, Mehmet A. (56) yönetimindeki 16 CFT 15 plakalı otomobille çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile 16 CFT 15 plakalı otomobildeki Ayşe A. (43) ve Sevdanaz A. (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- Art arda üç uçak kazası!
- İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- Hamsiye iki rakip birden: Kilosu 70 TL'ye satılıyorlar
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- MHP'li vekil 'Abdullah Öcalan beyefendi' dedi